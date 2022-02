Borse europee negative guardano a negoziati Mosca-Kiev

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, con gli investitori che guardano ai negoziati tra Russia e Ucrania e mentre prosegue la corsa di petrolio e gas.. Sul fronte societario,, in modo particolare le banche.Questa settimana sarà importante anche per l’arrivo di alcuni dati macro di rilievo. Dall’Eurozona i dati sull’inflazione e successivamente (il 10 marzo) quelli degli Stati Uniti.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%: gli investitori scommettono sulcirca l'inasprimento delle politiche monetarie. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,91%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,67%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +159 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,79%.pesante, che segna una discesa di ben -2,13 punti percentuali, spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1%; seduta negativa per, che scende del 2,80%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,66%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 27.368 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+17,09%) dopo che la Germania ha annunciato un aumento delle spese militari in risposta al conflitto in Ucraina. Bene inoltre(+3,78%) e(+3,77%) spinta dai prezzi del greggio.Tonica(+3,37%) dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, un aumento dell'utile nel 2021 a 191 milioni di euro. Dividendo +7,5%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,48% sull' annuncio della BCE che le controllate europee dellasono a rischio fallimento per il deterioramento della loro situazione di liquidità.Sensibili perdite per, in calo dell'8,21%.In apnea, che arretra del 5,84%.Al Top tra le azioni italiane a(+18,91%),(+6,23%),(+4,45%) e(+3,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,02%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,85%.Scende, con un ribasso del 4,66%.