Eventi e scadenze: settimana del 28 febbraio 2022

(Teleborsa) -Milano Fashion Week - A Milano ci sarà la Milano Moda Donna con sfilate, presentazioni ed eventi in calendario: tutte le novità del prèt-à-porter proposte da famose Maison e talenti emergenti della moda italiana. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana le collezioni autunno/Inverno 2022/23 (fino a lunedì 28/02/2022)Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriConsiglio dell'UE - Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia”Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione (fino a martedì 01/03/2022)Comunicazione regime agevolato contributivo forfettari - I contribuenti forfettari trasmettono telematicamente all’INPS l’apposita domanda al fine di aderire al regime previdenziale INPS ad aliquota agevolata, ossia la possibilità di richiedere la riduzione contributi INPS 2022, che spetta ai soggetti individuati con la Legge di Stabilità 2015, comma 76.Indonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conferenza stampa online per la presentazione del nuovo modello operativo, della nuova governance e del programma di semplificazione societaria- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- CDA: Approvazione risultati preconsuntivi e presentazione Piano Economico Finanziario 2022-2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: BilancioConguaglio sui reddditi di lavoro dipendente e assimilati - Per i Sostituti d’imposta, scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2021.Assegno unico figli - Prima scadenza del 28 febbraio per presentare domanda attraverso: il sito internet www.inps.it (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite Spid, Carta di Identità Elettronica 3.0 (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns); gli enti di patronato; le sedi Inps più vicine, si rammenta che dal mese di marzo, non saranno più erogati dal datore di lavoro in busta paga gli assegni per il nucleo familiare.Rottamazione Ter - Per coloro che hanno pagato entro il 14 dicembre scorso le rate 2020 e 2021, il cui termine è stato fissato dal D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, post conversione in legge, Al 28 febbraio dovranno versare la rata della rottamazione-ter come da piano ordinario di rateazione.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2022 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2022.INAIL 2022 - Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni per l'anno 2021 ai fini Inail comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999).Imposta di bollo - Fatture elettroniche (IV trim.) - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il IV trimestre 2021.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiIstat - Pil e indebitamento AP Anno 2021Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei TrasportiUSA - "State of the Union" 2022 - Primo discorso del Presidente Joe Biden sulla Stato dell'Unione, in serata a Washington DC11.00 - Corte dei Conti - Inaugurazione anno giudiziario - La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente Guido Carlino illustrerà la relazione sull'attività dell’Istituto nel 2021. Interverranno il Procuratore generale, Angelo Canale, e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria MasiCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione Finanziaria annuale 2021- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2021- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Prysmian e progetto di bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 04/03/2022)Banca d'Italia - Evento online "Contanti addio, il futuro digitale dei pagamenti". Interviene il Vice Direttore Generale Piero CipolloneOPEC - 26° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaFed - Beige Book10.30 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Seminario online - Il Seminario online “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita” è organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partecipa anche Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi16.00 - Fed - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Esame del progetto di bilancio 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodoBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaConsiglio dell'UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" - ministri dell'Interno dell'UE discuteranno della situazione nello spazio Schengen e della sua governance politica. Terranno inoltre un dibattito su una proposta di modifica del codice frontiere Schengen (fino a venerdì 04/03/2022)Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale del Consiglio "Affari generali" (fino a venerdì 04/03/2022)16.00 - Fed - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al SenatoIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festività- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Bilancio consolidato e del Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione del Risultato 2021- CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- Risultati di periodo- CDA: Progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Finanziaria 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo16.00 -- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati 2021e aggiornamento del Piano industrialeImposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-02-2022.- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio