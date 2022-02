G Rent, CdA sale a 9. Entrano Gimede Gigante e Tommaso Santini

G Rent

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato. Contestualmente, ha annunciato l'ingresso di(come amministratore indipendente) enel CdA della società, stabilendo che la durata in carica dei nuovi consiglieri è fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale board, coincidente con la data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023."Desideriamo dare il benvenuto nel nostro consiglio di amministrazione ai due nuovi manager - ha commentato l'- che vanno a dare nuova e importante linfa alla nostra società. Siamo certi che grazie alle loro competenze maturate in anni di esperienza sul campo, riusciremo a, sviluppando ulteriormente le nostre linee di business e implementando il portafoglio degli immobili che abbiamo in gestione, con l’obiettivo di essere sempre più punto di riferimento del settore dell'hospitality di immobili di lusso".