In rosso Wall Street su incertezza conflitto ed effetti sanzioni

(Teleborsa) -su tutti i principali indici, a causa dell'incertezza per le conseguenze politiche ed economiche dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Gli investitori stanno cercando dicontro la Russia. L'Occidente ha infatti annunciato l'intenzione di bloccare alcune banche russe dalla rete di pagamenti internazionali SWIFT e limitazioni per la Banca centrale russa nell'uso delle sue riserve all'estero. "Le esclusioni da SWIFT porteranno asimili ai mancati pagamenti e agli scoperti che abbiamo visto a marzo 2020", hanno affermato gli analisti di Credit Suisse.Intanto, lenel conflitto tra Russia e Ucraina. "Le aspettative di inflazione, insieme ai prezzi delle materie prime, stanno sperimentando un rally, con il prezzo del petrolio che ha superato i 100 dollari questa settimana - commenta il team strategie di credito globale di Algebris - La guerra, però, fa sì che le banche centrali si stiano interrogando se sia questo il momento giusto per attuare una stretta monetaria in modo aggressivo". Il, caratterizzati da un'inflazione superiore al target e un mercato del lavoro rigido, "", secondo Algebris, che si aspetta ancora un ciclo di inasprimento a partire da marzo, "anche se forse ad un ritmo più graduale a causa dell'incertezza geopolitica".Ilstal'1,44%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.336 punti. In lieve ribasso il(-0,62%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,08%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i(-2,08%),(-1,64%) e(-1,60%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,94%.Crolla, con una flessione del 2,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,41%.(+4,62%),(+3,56%),(+3,19%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.In perdita, che scende del 2,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,51 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI Chicago (atteso 63 punti; preced. 65,2 punti)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,2%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 55,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 58 punti; preced. 57,6 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 350K unità; preced. -301K unità).