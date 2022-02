Intesa Sanpaolo Vita, utile netto 2021 sale a 765,9 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - I risultati consolidati al 31 dicembre 2021 del Gruppo assicurativo, comprensivo delle società soggette a Direzione Unitaria registrano una performance commerciale e una redditività che evidenzia la validità della strategia di gestione del Gruppo Assicurativo.Lasi attesta a 18.83 miliardi che si confronta con 19,41 miliardi del 31 dicembre 2020, evidenziando una riduzione del 3% da attribuire principalmente al +26,7% del comparto Unit linked e al -34,4% dei prodotti tradizionali.La nuova produzione vita cresce dell'1,3% a 18,33 miliardi, cala del 3,7% a 13.91 miliardi al netto di Fideuram.Ilconsolidato di pertinenza del Gruppo si attesta a 765,9 milioni che si confronta con 701,1 milioni al 31 dicembre 2020, in crescita del 9,3%.Ilsi attesta a 7,76 miliardi in riduzione di 288,7 milioni (-3,6%), rispetto alla chiusura dell’esercizio 2020, che aveva evidenziato un patrimonio netto pari a 8 miliardi di euro.Ilregolamentare al 31 dicembre 2021 è pari al 267% (per il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, il solvency ratio è pari al 264%., consolidando la nostra posizione di leadership nel mercato vita e di quarto operatore nel mercato danni no-motor, e contribuendo, come Divisione, per il 12% al risultato di gestione di tutto il Gruppo", ha dichiarato