Live entertainment, IEG: il rilancio parte da MIR TECH e Live You Play

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -di nuovo insieme, perché squadra che vince non si cambia. Infatti, la storica partnership tra la manifestazione organizzata dadedicata alle tecnologie audio, video, luci e broadcast e l’esclusivo programma che pone al centro il live show, è stata rinnovata anche per l’edizione 2022, dal 27 al 29 marzo alla fiera di. In programma un calendario denso di novità.L’area Live You Play di quest’anno si articolerà in cinque anime. Tre rappresentano il cuore e la continuità di un format unico: l’area con il grande Palco motorizzato ed esibizioni continue di una band live, ildi AMG e la sezione commerciale Live You Sell. Le altre due rappresentano delle new entry assolute dal punto di vista dei sistemi audio: il mondo dell’audio immersivo e il ‘contest colonne’.Da sempre punto di forza di MIR Tech, anche nel 2022 non poteva mancare lo spettacolo dal vivo. Ilsarà protagonista grazie ad un palco robotizzato sul quale si alterneranno mixer, sistemi audio e virtual show in movimento che verranno esaltati nel corso delle esibizioni della band. Un minuzioso lavoro di progettazione e particolari accorgimenti tecnologici e logistici permetteranno al visitatore di testare gli impianti delle migliori aziende di settore senza la necessità di spostarsi fisicamente da uno stage ad un altro, facilitando il riscontro e migliorando l’esperienza complessiva.L’è realizzata da, che per l’occasione allestirà due spazi distinti dedicati al live e ad uno studio TV, con la riproduzione realistica di una vera e propria regia televisiva. Attraverso un percorso immersivo, si potrà vivere in prima persona l’evoluzione dei materiali e le soluzioni scenotecniche attuate nel corso degli anni; i nuovi sistemi all’avanguardia e di grande impatto visivo, e vivere in prima persona il dietro le quinte delle migliori produzioni. E siccome la musica non passa mai di moda, addetti ai lavori e appassionati avranno accesso allo spazio Live You Sell, un “” dove vendere o reperire occasioni imperdibili.Lache ha permesso a MIR Tech di diventare uno degli eventi di riferimento per la filiera del Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast è la sua forte spinta verso l’innovazione tecnologica. In questo contesto si inserisce l’area soundstage dedicata all’audio immersivo (o audio 3D per i più esperti), considerata la nuova frontiera dell’audio che consente a chi ascolta di essere al centro di una sinergia di suoni e di esserne avvolto, per vivere un’esperienza di ascolto totalizzante. Insaranno presenti tre delle principali aziende leader del settore – L-ISA, Yamaha e D&B Audiotechnik – con altrettante sale demo, ciascuna allestita con le rispettive tecnologie e con professionisti a disposizione del pubblico per aiutarlo ad entrare in contatto con un nuovo approccio multidimensionale dell’audio, che va oltre il suono stereo e surround.Nel corso delle passate edizioni sui palchisono sempre stati utilizzati sistemi audio per i. Quest’anno si è deciso di dare alle aziende la possibilità di esporre anche i propri sistemi audio adatti a spazi più piccoli come club, teatri etc. Da questa necessità è nato il progetto ‘’, dedicato ai sistemi a sviluppo verticale su stativi o colonne di diverse grandezze, che saranno riuniti in uno spazio circolare (hall SUD) e suoneranno tutti alla stessa distanza dal pubblico, con lo stesso programma audio per garantire un’esperienza di ascolto equa. Inoltre, per consentire una maggiore comprensione di tutte le peculiarità, maxi LedWall proietteranno le singole caratteristiche di ogni dispositivo.