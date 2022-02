LU-VE acquisisce il 75% di Refrion per 8,1 milioni

LU-VE

(Teleborsa) -ha firmato unper l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza, pari al 75%, nella società Refrion, avente sede legale a Flumignano (Udine), società italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ad aria, con tecnologia adiabatica, che consente riduzioni dei consumi energetici, di acqua e delle emissioni sonore.La società esporta circa il 90% della sua produzione, principalmente verso i mercati europei.L'accordo prevede l'acquisizione del 75% del capitale sociale di Refrion, oltre che l’opzione per l’acquisto del restante 25%, esercitabile entro i prossimi cinque anni. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nell'arco di alcune settimane.Ilconcordato per il 75% di Refrion, da pagarsi al closing e finanziato tramite disponibilità liquide del Gruppo LU-VE, è pari a 8,1 milioni di euro, ovvero 7,35 volte l’Ebitda rettificato medio degli esercizi 2020 e 2021, al netto della posizione finanziaria netta al 31/12/2021.L’operazione prevede dichiarazioni e garanzie usuali per questo tipo di transazioni nei mercati internazionali, unite ad accordi di escrow.Il residuo 25% del capitale sociale rimarrà di proprietà di Daniele Stolfo e di Felix Siegfried Riedel, uno dei principali manager del Gruppo Refrion.Il fondatore Daniele Stolfo manterrà l’incarico di Amministratore Delegato di Refrion, ed entrerà a far parte del Comitato Sviluppo Prodotti di LU-VE Group.