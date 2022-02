Planetel, accordo di distribuzione con CIPS Informatica

Planetel

(Teleborsa) -, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su Euronext Growth, ha sottoscritto unper la commercializzazione delleai rivenditori italiani. L'accordo prevede che CIPS Informatica sviluppi le conoscenze interne necessarie per la migliore distribuzione delle soluzioni e servizi cloud ai propri clienti, attraverso la formazione che sarà fornita da Planetel e riguarderà anche le fasi del processo dalla pre-vendita alla post-vendita."Sono molto lieto di collaborare nuovamente con CIPS Informatica che conosco da tempo - ha commentato, direttore commerciale Divisione Cloud e ASP di Planetel - Con la sua rete di partner composta da oltre 400 rivenditori operanti nel mercato italiano, CIPS rappresenta ormai un punto fermo nel panorama della sicurezza e infrastruttura IT sul mercato nazionale. Siamo sicuri che questa partnership sarà foriera, per entrambe le aziende, di".