PMI, Italiaonline lancia il servizio "InRete"

(Teleborsa) - Permettere alle aziende e ai professionisti di presentarsi online in modo facile, generando contatti e facendo crescere il proprio business.Questo l'obiettivo di, il servizio lanciato dalla internet company italianaCon "InRete" ogni impresa – spiega Italiaonline in una nota – avrà una presenza digitale efficace e completa con cui potrà distinguersi su internet, rispondendo alle esigenze dei propri clienti.Nel dettaglio InRete garantisce la diffusione del proprio profilo digitale sui principali:, come Google e Bing;come Facebook e Instagram;come Google Maps, TomTom e Waze;, come Amazon Alexa;: Virgilio, PagineGialle.it, PagineBianche.it e TuttoCittà."L'approccio del servizio – sottolinea la internet company – valorizza l'integrazione e sinergia fra i diversi player del web, con un effetto moltiplicativo del traffico e dei contatti generati. InRete garantisce su Internet una equazione vincente: Visibilità + Contenuti + Contatti + Fidelizzazione + Recensioni = Risultati". Il servizio prevede tre gamme di offerta (Essenziale, Standard e Extra) con una suite di funzionalità crescenti grazie alle quali i clienti potranno gestire a 360 gradi il proprio profilo digitale all'interno di tutto il network, in modo sinergico, con contenuti di valore ed efficaci. Le aziende avranno a disposizione strumenti e servizi in grado di fare la differenza, come:coupon digitali, per coinvolgere i clienti vecchi e nuovi, comunicare le proprie promozioni e offerte e generare conversioni sul web e in negozio; gestione delle recensioni online, per monitorare la propria reputazione in modo attivo e consapevole e interagire con i propri clienti; articoli pubbliredazionali, per distinguersi dalla concorrenza; post social, per raccontare su Facebook e PagineGialle.it, attraverso dei post periodici, i propri servizi di punta generando ingaggio e fidelizzazione nei clienti."InRete, fa parte di una più ampia strategia digitale per le PMI – dichiara–. Si tratta di una soluzione che non solo permette di essere su Internet 'ovunque serva', ma altresì di fronteggiare un contesto in cui i confini tra mondo digitale e mondo fisico, online e offline, sono sempre più fluidi e presidiarli entrambi è fondamentale per qualunque tipologia di azienda. I nostri clienti potranno rispondere efficacemente a un mercato in evoluzione, in modo facile, veloce e adatto al loro grado di maturità digitale".