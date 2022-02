Terna, sottoscritta linea di credito ESG da 300 milioni di euro

Terna

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, ha sottoscritto unper un ammontare complessivo dicon- Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di Original Lender e Sustainability Coordinator. La linea di credito avrà una durata di 2 anni, con un tasso legato all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).L'operazione, che segue l'emissione di un Green Hybrid Bond a inizio febbraio , consente a Terna di "poter contare su unae conferma il forte impegno del gruppo nell'introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder", si legge in una nota.