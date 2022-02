TXT e-solutions, riepilogo su acquisto azioni proprie

TXT e-solutions

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 14 e il 18 febbraio 2022, complessivamenteper unpari a, nell'ambito del programma di buy-back approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2021.Al 18 febbraio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 1.303.872 azioni proprie pari al 10,0249% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,79%.