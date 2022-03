Adidas aumenta buyback dopo completamente cessione Reebok

Adidas

(Teleborsa) - Il colosso tedesco dello sportswearha annunciato di averad Authentic Brands Group (ABG). In diversi mercati, Adidas continuerà a svolgere l'attività per conto di ABG durante un periodo di transizione, a seguito del quale l'attività di Reebok verrà completamente trasferita ai partner operativi di deal differiti (tra la fine dell'anno e all'inizio del 2023). Adidas ha ricevuto la maggior parte del corrispettivo totale di 2,1 miliardi di dollari in contanti.In questo contesto, adidas lancerà unper restituire ai suoi azionisti i proventi in contanti della cessione di Reebok. A partire da metà marzo 2022, la società intende riacquistare azioni proprie per un. Il nuovo buyback si aggiungerà alle normali attività di riacquisto della società annunciate a dicembre 2021 (programma pluriennale per un importo fino a 4 miliardi di euro fino al 2025, con prima tranche completata il 22 febbraio 2022).