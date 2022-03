Anima, nel 2021 utile normalizzato di 258 milioni di euro. Nuovo buyback

Anima

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore del risparmio gestito, ha chiuso il 2021 con un(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari) pari a 258 milioni di euro, in aumento del 31% rispetto ai 197,1 milioni di euro del 2020. Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,28 euro per ogni azione ordinaria, in crescita del 27% rispetto al dividendo a valere sull'esercizio 2020. Il CdA ha anche approvato l'avvio di un nuovo piano diper un ammontare massimo pari a 25 milioni di euro.Ladel gruppo nel 2021 è stata positiva per 6,1 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I); ila fine dicembre 2021 è pari a 204 miliardi di euro, anche grazie ad una performance ponderata netta dei fondi comuni di oltre il 7,2% nel 2021. Ledi gestione hanno raggiunto i 295,9 milioni di euro (+8% rispetto ai 272,8 milioni di euro del 2020). Le commissioni di incentivo sono state pari a 141,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 78,4 milioni di euro del 2020). Considerando queste ultime e gli altri proventi, isi sono attestati a 475,2 milioni di euro (in aumento del 25% sui 380,2 milioni di euro del 2020)."Il 2021 ha sicuramente garantito undel risparmio gestito, all'interno del quale Anima ha saputo esprimere al meglio le sue caratteristiche e i suoi valori - ha commentato l'- Il canale retail è tornato in positivo anche grazie a una rinnovata spinta derivante dalle relazioni commerciali con i nostri partner strategici, coerentemente con il nostro impegno annunciato in tal senso; abbiamo sottoscritto nuovi accordi di partnership nel segmento bancario; abbiamo realizzato ancora una volta una, grazie al talento del nostro team di gestione e ad un sistema di pricing decisamente competitivo per il contesto domestico".