Auto, Acea: nel 2021 è diesel il 90,2% dei veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'Ue

(Teleborsa) - Nel 2021, il 90,2% dei veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'Ue era diesel, mentre i furgoni a benzina rappresentavano il 3,8% del mercato. È quanto emerge da unL'Acea ha registrato uncon, di conseguenza, volumi più elevati per tutti i tipi di carburante, ma soprattutto per iNel dettaglio irappresentavano il 3% delle immatricolazioni di furgoni nell'Unione Europea nel 2021 (rispetto al 2% nel 2020), mentre irappresentavano l'1,6% (dallo 0,9%). Nel 2021, la domanda di furgoni diesel è cresciuta del 6,2% a 1.408.376 unità. Nonostante questo aumento delle vendite, la quota diè diminuita dal 92,4% nel 2020 al 90,2% nel 2021 in tutta la regione.. L'ha registrato l'incremento percentuale più alto (+8,6%), seguita dalla(+4,0%)., invece, hanno registrato un calo della domanda di diesel (-4,7% e -3,6% rispettivamente).Il numero diè aumentato a 58.757 unità lo scorso anno, con un aumento del 20,5% rispetto al 2020. Di conseguenza, la quota di benzina è aumentata dal 3,4% al 3,8% delle vendite dell'Ue. Tra i principali mercati, Francia (+43,2%) e Germania (+25,7%) registrano guadagni a doppia cifra, mentre la Spagna registra un calo (-24,1%).Nel 2021, le vendite di nuovi– che includono sia furgoni elettrici a batteria che ibridi plug-in – sono cresciute delin tutta l'Ue fino a raggiungere 46.853 furgoni venduti. La forte crescita a due cifre ha comportato un aumento della quota di mercato dal 2% nel 2020 al 3% nel 2021. Le vendite di ECV sono aumentate del 237,8% in Italia, del 55,5% in Spagna, del 44,9% in Germania e del 39,8% in Francia.Guardando i dati dell'intero anno per il 2021, le vendite disono aumentate del 101,5% a 25.496 unità, con la quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri ibridi in crescita dallo 0,9% nel 2020 all'1,6% lo scorso anno. Tra i principali mercati dell'Ue, la Francia ha registrato il guadagno più alto (+155,2%), seguita da Italia (+129,2%), Germania (+67,6%) e Spagna (+12,7%). Le immatricolazioni di furgoni alimentati a combustibili alternativi (metano, Gpl, biocarburanti, etanolo) sono aumentate del 10,2% nel 2021, raggiungendo le 21.340 unità vendute in tutta l'Ue. Dei quattro grandi mercati, solo la Germania ha registrato un calo (-3,2%). Complessivamente, lasulle nuove vendite è rimasta stabile e ha rappresentato l'1,4% del mercato europeo (contro l'1,3% nel 2020).