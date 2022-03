Autotrasporto, carico-scarico merce: costi attese raggiungono i 3 miliardi

(Teleborsa) -Ammonta, infatti, ail(e viceversa). Il dato è stato calcolato sulla base di uno studio diil database del Centro studi Federtrasporti, attraveso rilevazioni effettuate sugiornate lavorative di operatori delle imprese associate alincrociando le registrazioni dei GPS con quelle dei tachigrafi digitali.Lo studio ha rilevato che gli autisti trascorrono al: in media 6,18 ore in un arco d’impegno di 11,28 ore (il 54,9% del tempo). Delle rimanenti 5,10 ore (il 45,1%), se si tolgono i 35 minuti in media dedicati ad altre pause (prevalentemente per mangiare), ne restano 4,35 di attese. E anche se si sottraggono i circa 40-50 minuti per le operazioni di carico e scarico (alle quali spesso finiscono per essere costretti a collaborare, anche se non spetta a loro), il risultato è che circa quattro ore al giorno l’autista le trascorre "girando i pollici" in attesa di poter ripartire per fare il mestiere per cui è pagato:guidare il camion.Senza contare - rileva lo studio -all’anno e potrebbe produrne il 15% in più senza le attese. In più ci sono da considerare i costi del personale viaggiante, 25 euro all’ora da moltiplicare per il monte ore perse a causa delle attese.Il presidente di Federtrasporti,, di fronte a una situazione di questo tipo, lancia una provocazione che suona un po’ come una sfida: "Io sarei disposto a rinunciare a qualche punto percentuale della tariffa in cambio di un allungamento delle finestre temporali di apertura di depositi e magazzini. Se potessimo caricare e, quindi, riorganizzare l’attività con due o tre ore in più riusciremmo più produttivi e a recuperare ampiamente una tariffa appena appena ridotta.