Banca Popolare Sondrio sale al 100% di Factorit

(Teleborsa) -ha sottoscritto conun accordo vincolante per acquisire dall’istituto di Piazza Meda il 39,5% del capitale di Factorit, di cui già deteneva il 60,5%. Ilè pari a 75 milioni di euro e non è soggetto ad alcun successivo aggiustamento., con oltre 2.000 clienti ripartiti su tutto il territorio nazionale. La società offre alle imprese che operano in Italia e all'estero una gamma completa di prodotti di factoring, in grado di soddisfare le esigenze in materia di finanziamento, garanzia e gestione dei crediti commerciali. Nel corso del 2021 sono stati acquistati crediti per 15,3 miliardi di euro con un impiego medio di circa 3 miliardi.L’acquisizione - si legge in una nota di Banca Popolare di Sondrio - "non presenta impatti significativi sul coefficiente patrimoniale CET1 ratio del Gruppo Banca Popolare di Sondrio".