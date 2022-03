Banco BPM, approvazione proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci del 7 aprile 2022 la richiesta di, al fine di dare attuazione, nel rispetto della normativa vigente, alla politica in materia di remunerazione adottata dalla Banca, che prevede, in particolare, che, per il personale più rilevante del Gruppo,almeno il 50% dell’incentivo riconosciuto sia corrisposto in azioni.In ogni caso, le operazioni di acquisto e di disposizione saranno effettuate nel rispetto della normativa applicabile in particolare in materia di "abusi di mercato", e assicurando la parità di trattamento degli azionisti.L'autorizzazione richiesta riguarda l'acquisto di azioni proprie, per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco BPM corrispondenti ad un ammontare non superiore a euro 10 milioni ed è richiesta sino all'Assemblea dei Soci alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022. L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che siano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere come minimo, non inferiore del 15% e, come massimo, non superiore del 15% al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l’acquisto.Per quanto concerne la disposizione delle azioni acquistate, da effettuarsi comunque nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, è definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere comunque non inferiore al 95% della media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo sul MTA nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di assegnazione di azioni proprie nell'ambito dell'attuazione della politica in materia di remunerazione adottata dalla Banca e, in ogni caso, di assegnazione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari.in particolare, gli acquisti dovranno essere realizzati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, oppure sul mercato, secondo le modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante le ulteriori modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti.Al 1 marzo 2022, Banco BPM detiene in portafoglio 8.152.151 azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, ribasso perche flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 6,72%.