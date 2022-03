Borsa, continua il crollo delle azioni dei big russi quotati a Londra

Sberbank Of Russia

(Teleborsa) - Mentre anche nella giornata odierna la borsa di Mosca è rimasta chiusa,. I Depositary Receipt (certificati che sostituiscono le azioni e che consentono la contrattazione sul mercato di titoli emessi su altri mercati finanziari) delle principali società russe quotate sullastanno infatti registrando dei ribassi che le stanno portando a perdere circa il 90% da inizio anno.Seduta negativa per, che si posiziona a 0,8436 con una. Il calo da inizio anno è del 94%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,6424 e successiva a 0,4412. Resistenza a 1,702.Scendecon i prezzi allineati a 10 per una. Il calo da inizio anno è dell'88%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 5,933 e successiva a quota 1,867. Resistenza a 16,23.In discesa, che si attesta a 1,859, con un. Il calo da inizio anno è del 78%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,206 e successiva a 0,553. Resistenza a 2,706.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 2,001USD. Il calo da inizio anno è del 78%. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,534 e successiva a quota 1,067. Resistenza a 2,734.