Caleffi, acquista azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 20 settembre 2021 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 12 maggio 2021,ha comunicato di aver, il 23 e il 24 febbraio 2022, complessive(pari allo 0,139% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 1,3792 euro per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 1 marzo 2022 Caleffi detiene 577.266 azioni proprie, pari allo 3,694% del capitale sociale. La Società pertanto ha comunicato che il citatosi èin data 24 febbraio 2022.Sul listino milanese, oggi, ribasso perche archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,67% sui valori precedenti.