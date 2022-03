Calo nei mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Terna

ENI

Moncler

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

Fineco

Alerion Clean Power

Saras

El.En

Italmobiliare

Tinexta

Credem

Brunello Cucinelli

doValue

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo che le trattative per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev non hanno avuto successo e la Russia continua ad avanzare e colpire bersagli in Ucraina.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,67%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,54%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,53%.seduta negativa per, che scende del 2,58%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%, e sensibili perdite per, in calo del 2,81%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,44%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 27.068 punti, ritracciando del 2,36%.In forte calo il(-1,65%); con analoga direzione, pesante il(-1,53%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,20%),(+1,36%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,02%.Vendite su, che registra un ribasso del 5,23%.In apnea, che arretra del 4,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,62%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+2,84%),(+1,54%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,10%.Scende, con un ribasso del 4,53%.Crolla, con una flessione del 4,28%.