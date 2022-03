Cina, PMI Caixin manifatturiero febbraio sale a 50,4 punti

(Teleborsa) - In espansionenel mese di febbraio 2022. Il tasso di miglioramento, tuttavia, è stato solo lieve e più debole rispetto alla media di lungo periodo, secondo il sondaggio mensile di Caixin e Markit. Nel secondo mese dell'anno il PMI manifatturiero, dai 49,1 precedenti e rispetto ai 49,5 attesi, posizionandosi, lo spartiacque tra espansione e contrazione."L'offerta nel settore manifatturiero è migliorata - ha commentato Wang Zhe, senior economist presso Caixin Insight Group - La domanda complessiva è stata forte, sebbene la. Gli indicatori sia per la produzione che per il totale dei nuovi ordini sono tornati in territorio espansivo. L'indicatore del totale dei nuovi ordini ha raggiunto il livello più alto in otto mesi a febbraio. L'indicatore dei nuovi ordini all'esportazione a febbraio è rimasto in territorio di contrazione per il settimo mese consecutivo".