CNH Industrial annuncia programma buyback azionario

CNH Industrial

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il lancio di programma di acquisto di azioni proprie, entro il 14 ottobre 2022, per un valore massimo di 100 milioni di euro, finanziato con la liquidità della società. Il programma mira a ottimizzare la struttura del capitale della società e ad adempiere agli obblighi derivanti dai piani di incentivazione azionaria.Il Programma verrà condotto nell’ambito della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2021 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della Società, per un periodo didiciotto mesi successivi alla medesima Assemblea degli Azionisti.Gli acquisti saranno effettuati sul MTA e sui sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities o MTFs) ad un prezzo massimo per ciascuna azione ordinaria non superiore di oltre il 10% alla media del prezzo più elevato registrato in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di ciascun acquisto e ad un prezzo minimo non inferiore di oltre il 10% alla media del prezzo più basso registrato in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di ciascun acquisto.