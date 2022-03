Coronavirus in Italia, prosegue calo contagi e tasso positività

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 530.858 tamponi effettuati con il tasso di positività all'. SonoQuesti i numeri di oggi, martedìdiffusi dal Ministero della Salute.In Italia l'occupazione delleda parte dei pazienti Covid scende di un punto percentuale e torna al 7%, ma tre superano ancora la soglia di allerta del 10%, Marche (all'11%), Sardegna e Lazio (al 13%). E' quanto indicano i dati del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), relativi al 28 febbraio. Resta al 17% l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica, anche se, a livello giornaliero, sono più le regioni che vedono un aumento di quelle che hanno un caloL'altra buona notizia è che, circa il 22% in meno rispetto alla settimana scorsa. Il trend in calo iniziato lentamente il 10 gennaio è proseguito ancora a febbraio. Questi i dati dell'Aopi, l'Associazione ospedali pediatrici italiani.quindi "per l'autunno bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva". Questo l'invito di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. A necessitare di nuove dosi di vaccino contro Sars-CoV-2 in questo momento sono "le persone più fragili, alle quali secondo me andrebbero aggiunti anche gli operatori sanitari", ribadisce il docente di Igiene all'università Cattolica. "Stiamo cominciando a vedere" infatti "che coloro che si sono vaccinati a ottobre - sottolinea -