Debole Wall Street guarda a Biden e Fed

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street che si allinea alla debolezza registrata dai mercati nell'altra parte dell'oceano dopo il fallimento dei primi negoziati russi-ucraini. Le incertezze sull'avanzata russa a Kiev e l'alta tensione tra Mosca e i Paesi dell'Europa occidentale alimentano forti perdite sul mercato azionario.Nel frattempo, gli investitori proprio in merito agli sviluppi del conflitto in Ucraina attendono le parole delche terrà il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, durante il quale discuterà anche delle sanzioni contro Mosca.L'attenzione degli operatori si concentra inoltre su un altro presidente, quello dellache testimonierà mercoledì e giovedì in Congresso, dove presenterà il consueto rapporto semestrale sulla politica monetaria: gli addetti ai lavori cercheranno indicazioni sulle prossime mosse della Banca centrale americana.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,43%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.360 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,26%; come pure, leggermente negativo l'(-0,42%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+0,83%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.(+9,02%),(+8,71%),(+2,71%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -18,67%.In perdita, che scende del 2,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.