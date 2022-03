Energica Motor, portafoglio ordini pari a 1,1 milioni di euro

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto ilrelativo al periodo 1 gennaio-28 febbraio che, al 28 febbraio,. L'esordio del 2022 risulta positivo ma con un quadro "da sorvegliare" per la permanenza di problemi legati alla pandemia, la criticità sull'approvvigionamento dei materiali e sulle tempistiche di trasporto, aggravate ora dallo scontro in Ucraina."Abbiamo attestato una crescente brand loyalty nel nostro comparto - ha commentato la- Energica è diventata un punto di riferimento con i propri veicoli ad alte prestazioni e ora sta approcciando anche l'ambito dei system integration per EVs, a cui è dedicata la nuova Business Unit Energica Inside. Proseguono gli sviluppi di nuovi progetti;nella storia di Energica".