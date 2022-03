Eurozona, indici PMI: domanda manifattura in aumento, minori ritardi in consegne

(Teleborsa) - I dati IHS Markit PMI per ildi febbraio hanno, con un aumento di vigore della crescita rispetto a gennaio sia della produzione che dei nuovi ordini. Sono stati inoltre riportati, con un allungamento dei tempi che ha raggiunto il livello più debole in oltre un anno. Lae, anche se i tassi d'inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita sono rallentati, sono ancora tra i più veloci nella storia dell'indagine.L'indiceè stato, rispetto ai 58,4 punti della stima preliminare e delle attese, e ai 58,7 punti del mese precedente. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero, si conferma ben al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.A livello nazionale, il PMI inè rimasto invariato a 58,3 punti, risultando al di sopra dei 53 del consensus. Il settore manifatturiero italiano è cresciuto quindi per il 20° mese consecutivo e a un ritmo ancora solido. Il PMI dellaè sceso a 58,4 punti rispetto ai 59,8 precedenti, ma risulta al di sotto dei 58,5 del consensus. Il dato dellasi è attestato a 57,2 punti, sotto le attese (57,6), dai 55,5 precedenti, mentre laregistra un miglioramento a 56,9 punti dai 56,2 del mese precedente e rispetto ai 56,1 attesi."Non lasciamo che la riduzione del PMI principale di febbraio ci distragga da quello che dovrebbe essere considerato comeper il settore manifatturiero dell'eurozona - commenta il- La domanda di beni sta registrando una tendenza al rialzo, con un tasso di espansione accelerato al livello massimo in sei mesi. Le condizioni delle vendite sottostanti stanno chiaramente rafforzandosi mentre l’Europa supera l'ondata Covid-19 della variante Omicron e le aziende stanno intensificando i loro sforzi per una ripresa"."Adesso, la, che inoltre porta con sé il rischio di frenare la crescita, alimenta nuovi rischi di inflazione, e infatti abbiamo osservato come il brent sia già in salita - ha aggiunto l'economista -per contenere nuovamente le aspettative sull’inflazione, senza intaccare troppo pesantemente la ripresa della domanda".