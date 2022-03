Fope, nel 2021 forte crescita di utili e ricavi

Fope

(Teleborsa) - I dati preliminari al 31 dicembre 2021 dievidenzianopari a 40,3 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto ai 26 milioni nel 2020 e del 15,3% rispetto ai 35 milioni nel 2019.L’ EBITDA si attesta a 8,8 milioni, +122,7% rispetto ai 4 milioni nel 2020 e +29,6% rispetto ai 6,8 milioni nel 2019. Particolarmente significativo il dato dell’EBITDA margin che si attesta al 21,8%, superiore al dato pre-Covid 19 (19,4% nel 2019).L’è pari a 6,8 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai 2,3 milioni nel 2020 e a Euro 5,4 milioni nel 2019. L’EBIT margin è pari al 16,8% (15,5% nel 2019).L’si attesta a 5 milioni, contro gli 1,7 milioni nel 2020.Laè cash positive per Euro 1,9 milioni, in forte miglioramento rispetto ad un Indebitamento Finanziario Netto di Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2020.