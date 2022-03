Giglio Group cede ramo d’azienda Loyalty a Promotica

Giglio Group

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata sul Euronext STAR Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha sottoscritto un, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. Ilavverrà entro il 4 marzo 2022.In particolare, l'accordo prevede che la controllata ECommerce Outsourcing ceda a Promotica la piena proprietà del ramo per un, interamente corrisposto a Giglio Group alla data del closing, fatto salvo l'importo pattuito a titolo di garanzia pari a 150.000 euro rispetto ad eventuali sopravvenienze passive. Giglio Group sarà coinvolta da Promotica nelle gare per l'aggiudicazione delle campagne incentive e loyalty grazie ai propri servizi e alla Marketing Automation. Inoltre, tra le parti verrà sottoscritto unreciproco a durata triennale."La cessione ramo d'azienda dell’attività loyalty ed incentive è stata una scelta strategica che ci permetterà dilegato all'E-commerce Full Outsurcing, alla digital traformation e ai nuovi servizi NFT e Metaverso", ha commentato, CEO e Presidente di Giglio Group.