Inflazione galoppa al 5,7%. Preoccupa l'effetto Ucraina

(Teleborsa) - E' di nuovo, dove la crescita dei prezzi ha toccato un picco del 5,7% su base annua , ai massimi dal 1995, in accelerazione rispetto al 4,8% del mese precedente e ben al di sopra del 3,8% atteso. Un aumento che risponde alla fporte crescita die prezzi dei prodotti energetici.Dati che - secondo- "consolidano i timori avanzati da tempo sulla durata del fenomeno" e rendono evidente che la ripresa del processo inflazionistico non può essere considerata ne "transitoria" né caratterizzata da "tempi di rientro rapidi". Di qui il timore che l'aumento dei prezzi possa mettere a repentaglio le "possibilità di recupero della domanda delle famiglie nel 2022, stante la riduzione del potere d’acquisto patita dalla ricchezza detenuta in forma liquida" e determinare una revisione del PIL attorno al 4%. "L’eventuale protrarsi della crisi bellica - si sottolinea - potrebbe ulteriormente comprimere di un paio di decimi la crescita prevista per l’anno in corso".Peril dato dell'inflazione "conferma, purtroppo, la fase molto critica sul fronte dei prezzi dell’energia", che provoca una "erosione dei bilanci di famiglie e imprese in una misura probabilmente mai vista sinora". "Una simile corsa dei prezzi energetici sarà difficilmente sostenibile sul lungo periodo", sottolinea l'associazione dei commercianti, approvandola scelta di Draghi di " chiedere all’Unione Europea più spazi per i sostegni a famiglie e a imprese".Per l'Ufficio Studi di"sulla spesa cominciano a gravare parte degli aumenti dei costi delle materie prime che hanno interessato molte filiere produttive. Aumenti che le aziende della distribuzione moderna sono impegnate ad attenuare, anche assorbendone in parte gli effetti", ma lo sforzo "rischia di impattare fortemente sui conti economici delle nostre aziende, anch’esse gravate dal caro energia, con costi raddoppiati negli ultimi mesi, e molto preoccupate dalla concreta prospettiva di una contrazione dei consumi a causa dell’aumento generalizzato del costo della vita"."Da 27 anni non si registrava in Italia una inflazione così elevata" afferma Carlo Rienzi, presidente, preoccupato soprattutto da quello che definisce un "abnorme aumento degli alimentari", di cui le famiglie non possono fare a meno. "Siamo in presenza di un vero e proprio allarme, con i prezzi al dettaglio che potrebbero subire un ulteriore incremento a causa della guerra scoppiata in Ucraina" sottolinea Rienzi, sollecitando il governo a "correre ai ripari adottando misure in grado di contenere da subito l’escalation dei listini, a partire da un taglio della tassazione che vige sui carburanti, sterilizzando l’Iva e riducendo le accise, in modo da calmierare i prezzi dei prodotti trasportati"."Una calamità! Italia nei guai!" denuncia, aggiungendo che con l'effetto Ucraina, "il quadro diventa ancor più grave e allarmante". "L'inflazione a 5,7% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 2051 euro su base annua, 1015 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 486 euro per i Trasporti, 367 per prodotti alimentari e bevande", spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, aggiungendo che "il record spetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di più di quelle con i figli per la cura della casa, hanno un aggravio annuo di 2127 euro, 1203 solo per l'abitazione e alle famiglie numerose con più di 3 figli con una batosta pari a 2305 euro, 402 solo per il cibo".Anchepensa all'effetto Ucraina ed afferma che "il rischio concreto è che nel breve periodo i listini di alcuni prodotti di largo consumo, anche a causa di speculazioni sempre in agguato, possano subire in Italia fortissimi rialzi, a partire dalla pasta che potrebbe rincarare del +30%, mentre pane, dolciumi e prodotti derivati dal grano rischiano di salire di un ulteriore +10/+15%". Di qui la richiesta di "varare lo stato di emergenza prezzi e adottare misure speciali in grado di contenere la crescita dei listini al dettaglio, considerato che la fiammata dell’inflazione produrrà una forte contrazione dei consumi da parte delle famiglie e un danno per l’economia nazionale".