Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio al 31 dicembre 2021

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha. L'esercizio, i cui risultati sono stati già resi noti al mercato il 4 febbraio , si è chiuso con un risultato netto pari a 2.948 milioni di euro per la capogruppo (679 milioni di euro nel 2020) e 4.185 milioni di euro a livello consolidato (3.277milioni di euro nel 2020).Verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria, prevista per il prossimo 29 aprile, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e la, al lordo delle ritenute di legge come saldo dividendi. Più precisamente, il CdA ha deliberato di proporre la distribuzione di 2.931.791.814,36 euro complessivamente a valere sull'utile 2021, che tenendo conto dell'acconto dividendi pagato lo scorso novembre pari a 1.398.728.259,60 euro porta alla proposta di distribuzione di 1.533.063.554,76euro a saldo, risultante da un importo unitario di 7,89 centesimi di euro per ciascuna azione.Non verrà peraltro effettuata alcunadi cui la banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date. La distribuzione, se approvata dall'assemblea, avrà luogo a partire dal 25 maggio 2022 (conil 23 maggio e record date il 24 maggio).