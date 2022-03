Italia, nel 2021 deficit al 7,2%. Debito/PIL scende al 150,4%

(Teleborsa) - Nel 2021 ilai prezzi di mercato dell'Italia è stato pari a 1.781.221 milioni di euro correnti, con un aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente. In volume il PIL è cresciuto del 6,6%. A trascinare la crescita, sottolinea l'Istat, è stata soprattutto la, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi molto limitati. Dal lato dell'offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato crescite marcate, particolarmente nelle, nellee in molti comparti del terziario. La crescita dell'attività produttiva si è accompagnata a unaDal lato della domandanel 2021 si registra, in termini di volume, un incremento del 17% degli investimenti fissi lordi e del 4,1% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l', le esportazioni di beni e servizi sono salite del 13,3% e le importazioni del 14,5%. Laha contribuito positivamente alla dinamica del PIL per 6,2 punti percentuali. L’apporto della domanda estera netta è stato di +0,2 punti e quello della variazione delle scorte ugualmente di +0,2 punti.Ilha registrato aumenti in volume del 11,9% nell’industria in senso stretto, del 21,3% nelle costruzioni e del 4,5% nelle attività dei servizi. L'Istat rileva una contrazione dello 0,8% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca.L'delle Amministrazioni pubbliche (AP) in rapporto al PIL è stato pari a -7,2 % (-9,6 % l'anno precedente). In valore assoluto l'indebitamento è di -127.389 milioni di euro, in miglioramento di circa 31,6 miliardi rispetto a quello dell'anno precedente. Il(indebitamento netto meno la spesa per interessi) è ancora negativo e pari a -64.526 milioni di euro, con un’incidenza sul Pil del -3,6% (-6,1% nel 2020). Ilpassa dal 155,3% del 2020 al 150,4% del 2021, restando ben al di sopra del 134,1% del livello pre-pandemia del 2019.