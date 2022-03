Mercati asiatici positivi con lo stallo in Ucraina

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dell'1,20% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,25%, e per Shanghai, che sale dello 0,81%. I mercati asiatici hanno quindi girato in positivo nonostante i colloqui tra Kiev e Mosca lunedì si siano conclusi senza alcun accordo se non per continuare a parlare. Non c'è però stata un' immediata escalation delle sanzioni.Guadagni frazionali per(+0,68%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,85%). Chiuse per festività le borse diSul fronte, l'attività della manifattura in Giappone ha continuato a crescere nel mese di febbraio 2022, mentre l'attività manifatturiera in Cina è tornata in territorio di espansione nello stesso mese.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,18%, mentre il rendimento deltratta 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 52,9 punti; preced. 52,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49,1 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 51,4 punti)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%).