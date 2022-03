Rinnovabili, pompe di calore e rigassificatori: la ricetta di Starace per la crisi energetica

Enel

(Teleborsa) - Sonoe contribuire a rafforzare la politica energetica europea. Lo sostiene l'amministratore delegato di, che in un intervento sul Corriere della Sera ha spiegato che il paese deve(diminuendo quello che si brucia per generare energia elettrica),con tecnologie oggi disponibili che rendano più efficiente e sicuro l'utilizzo dell'energia eper usi industriali e civili residui (realizzando almeno altri due terminali di rigassificazione di GNL che permettano di gestire in maniera più efficace e preventiva le eventuali crisi che potrebbero originarsi nei Paesi dai quali giunge il gas via tubo).Per ridurre la dipendenza da gas per produrre elettricità, Starace ritiene fondamentale. "La proposta avanzata dall’Associazione confindustriale Elettricità Futura mostra come realizzare circa 60 GW di capacità rinnovabile nei prossimi tre anni sia una possibilità alla portata del Paese, che ha in questo settore una leadership mondiale e un'imprenditorialità diffusa che già in passato ha dimostrato di poter realizzare balzi simili proprio in questo campo", ha spiegato. Lo, non legati al PNRR, ma in aggiunta, nel pieno rispetto della Tassonomia europea e quindi con diritto di accedere a tassi agevolati. Il consumo di gas nazionale si ridurrebbe così in tre anni di circa 18 BCM (Billion cubic meters) e di ulteriori 5 BCM nei due anni seguenti, di fatto quasi azzerando la necessità di gas a fini di generazione di energia entro il 2030.Per ridurre il consumo di gas per usi civili una soluzione esistente è la. "Qui i, ma in un periodo di circa dieci anni si andrebbe a ridurre il consumo di gas per usi civili di circa 10 BCM - ha affermato il numero uno di Enel - Questa misura rafforzerebbe la presenza industriale italiana nel mercato delle pompe di calore, tecnologia che in Europa sta già trovando spazi di crescita molto importanti".Infine, la, che dovrebbe avere una procedura autorizzativa semplificata. "Questo potrebbe svincolare dalle forniture via tubo circa 16 BCM , dando grande flessibilità di approvvigionamento di GNL da Paesi diversi (USA, Qatar Australia, Canada) - ha detto Starace - Un investimento di circa 1,5 miliardi a fronte di questa libertà di approvvigionamento".Se l'Italia decidesse di compiere queste azioni, potrebbe attrarre investimenti, migliorare la bilancia dei pagamenti, tagliare i costi di acquisto di gas dall'estero e stabilizzare in maniera sostanziale quelli dell'energia. "Nel farlo, stabilendo e consolidando un primato in settori importanti nel mondo", è la conclusione del manager.