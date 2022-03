S&P taglia rating di quattro banche russe e una holding

(Teleborsa) -, a seguito del declassamento della Russia, hadi credito degli emittenti a lungo e a breve termine su Raiffeisenbank AO, UniCredit Bank AO e Gazprombank JSC, nonché Alfa-Bank JSC e la sua holding ABH Financial Ltd. "Abbiamo inoltre posizionato i nostri rating sulle istituzioni finanziarie russe, sulle loro emissioni di debito, sulle filiali e sulle entità correlate su, poiché riteniamo che queste entità debbano affrontare maggiori rischi geopolitici ed economici", ha affermato l'agenzia di rating.Il downgrade delle quattro banche e di una holding collegata segue l'abbassamento deisulla Russia a "BB+/B" da "BBB-/A-3" e ia "BBB-/A- 3" da "BBB/A-2"; tutti i rating sovrani sono stati collocati su CreditWatch negativo. Ha anche rivisto al ribasso la valutazione di trasferimento e convertibilità sulla Russia a "BBB-" da "BBB"."A nostro avviso, l'escalation delle tensioni Russia-Ucraina, le operazioni russe in Ucraina e l'ampliamento delle sanzioni contro la Russia potrebbero portare a condizioni che alla fine", hanno scritto gli analisti di S&P. "Comprendiamo che potrebbero essere contemplate ulteriori sanzioni, che potrebbero limitare ulteriormente l'accesso della Russia all'economia globale e ai mercati finanziari e danneggiare il suo settore finanziario", viene aggiunto.