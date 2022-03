SACE e Société Générale per Turboden: green loan a sostegno dell’export Made in Brescia

Societé Générale

(Teleborsa) - Al via una supporto di un’importante fornitura internazionale di tecnologia Made in Italy. Grazie a un finanziamento di 21 milioni di euro erogato daa favore della società multinazionalespecializzata nei settori delle Concessioni, Infrastrutture e Servizi e garantito da, Turboden - azienda bresciana specializzata in progettazione e produzione di sistemi ORC (Organic Rankine Cycle) che generano energia sfruttando molteplici fonti - esporterà un sistema innovativo per la decarbonizzazione del settore Oil&Gas che contribuirà alla riduzione di 120mila tonnellate all’anno di emissioni di anidride carbonica in Egitto, Paese che quest’anno ospiterà la COP27 delle Nazioni Unite, focalizzata proprio sulla lotta ai cambiamenti climatici.L’operazione è parte di un progetto più ampio relativo all’espansione dell’impianto didi Dahshour, a sud del Cairo, realizzato da SACYR, responsabile dell’Engineering and Procurment, e acquirente della sub fornitura di Turboden, per conto della(GASCO). Nel dettaglio, Turboden fornirà un sistema innovativo (basato su tecnologia Organic Rankine Cycle “ORC” per complessivi 28 MWel), che recuperando il calore dei gas esausti genererà 192 GWh all’anno di elettricità verde. L’energia generata consentirà quindi di risparmiare ogni anno 65 milioni di metri cubi di gas naturale, evitando l'emissione di 120mila tonnellate di anidride carbonica. Per la sua rilevanza nell’ambito della transizione green, il progetto Dahshour è finanziato dalla, che ne monitora annualmente la performance ambientale e sociale nell’ambito del programma “Green Economy Transition".“Grazie alla collaborazione con SACE e Société Générale, Turboden, ha potuto attuare un innovativo progetto per il cliente GASCO, che guiderà il processo di decarbonizzazione dell’industria Oil&Gas egiziana. Tale progetto, basato sulla tecnologia ORC, migliorerà la sostenibilità della centrale di compressione del gas di GASCO riducendone drasticamente i consumi di gas naturale. La tecnologia ORC di Turboden, totalmente water-free, consentirà di produrre l’energia elettrica necessaria alla stazione di compressione senza alcuna emissione di CO2.” Dichiara– CEO e Managing Director di Turboden S.p.A.“Per Sacyr è una sfida entusiasmante guidare questo progetto di transizione energetica che aumenterà del 50% la capacità di compressione del gas dell’impianto di Dashour grazie all’introduzione di tecnologie all'avanguardia che permettono di recuperare il calore di scarto dalle turbine a gas per generare elettricità ad utilizzo esclusivo dell’impianto”. Dichiara– CEO di Sacyr Fluor.