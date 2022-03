Sanlorenzo conclude il programma di buy-back

Sanlorenzo

l'operatore globale specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht fatti su misura

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 agosto 2020 e oggetto di informativa in data 24 settembre 2020, ha comunicato che tra il 24 e il 28 febbraio 2022di azioni.La Società ha reso noto inoltre, che il 28 febbraio 2022 si è, in attuazione della predetta delibera assembleare che autorizzava gli acquisti per un periodo di 18 mesi e pertanto entro il 28 febbraio 2022.Al 28 febbraio, Sanlorenzo detiene 58.666 azioni proprie (pari allo 0,170% del capitale sociale sottoscritto e versato).Nel frattempo, sul listino milanese, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 38,7 euro.