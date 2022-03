Seduta molto negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari (-2,62%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Ftse MidCap

B.F

small-cap

Centrale del Latte D'Italia

Newlat Food

Orsero

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 111.342,1 con una perdita di 2.935,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 535, dopo una partenza a 541.Tra le azioni del, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,89% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,10%.