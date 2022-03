STAR7, consolidamento e diversificazione di importanti contratti

STAR7

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dei contenuti e dell'informazione di prodotto e quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha detto di averegrazie al consolidamento e alla diversificazione di importanti contratti. Sul primo fronte, l'azienda ha visto confermata la fiducia di un cliente storico del proprio portfolio, un'eccellenza italiana riconosciuta leader a livello mondiale nel, attraverso il rinnovo di contratti pluriennali legati alle attività di tutte le Service Line del gruppo. Per quanto riguarda gli sviluppi sul fronte new business, l'esplorazione e il presidio di nuovi end market,STAR7 ha chiuso un importante contratto di fornitura con uno dei. Non sono stati diffusi ulteriori informazioni o i dettagli finanziari dei due deal."Come spesso accade nella storia del nostro gruppo, la sua crescita e il suo sviluppo si fondano su una costante e fertile combinazione tra passato e futuro, tra relazioni storiche che si evolvono a partire da radici solide e rapporti nuovi che guardano al futuro, spingendoci a esplorare scenari inediti - ha commentatodi STAR7 - In entrambi i casi, il risultato è una grande iniezione di fiducia per tutti noi, per il lavoro fatto e per le positive prospettive di crescita di STAR7".