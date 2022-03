Ucraina: domani secondo round di colloqui. Ma si continua a combattere

(Teleborsa) - Dopo il primo round di negoziati, domanitenteranno ancora la via della diplomazia tornando a sedersi a unIntanto, sullacon leche hanno colpito ladi Kiev: almenoLo riferiscono le"Al mondo: che senso ha dire "mai più" per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar? Almeno 5 uccisi. Storia che si ripete...". Lo scrive su twitter il Presidente ucrainorende noto un attacco russo contro un monumento nei pressi del memoriale di Babi Yar che ricorda lo sterminio diavvenuto durante la seconda guerra mondiale da parte dei nazisti.L'esercito russo poche ore prima aveva invitato tutti i cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case. E "patrimonio dell'Unesco", riferisce l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede.Oggi intantoalla relazione sull'Ucraina discussa oggi durante la sessione straordinaria dell'assemblea plenaria. Nel testo, approvato con 637 voti a favore 13 contrari e 26 astenuti, il Parlamento chiede che "le istituzioni dell'Unione si adoperino per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'Ue" e che tale procedura sia. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo al Pe. "La nostra Unione sta mostrando un'unità di intenti che mi rende orgogliosa. Alla velocità della luce, l'Unione Europea ha adottato tre ondate di pesanti sanzioni contro il sistema finanziario russo, le sue industrie hi-tech e la sua élite corrotta". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von del Leyen durante il suo discorso alla plenaria speciale dell'Eurocamera sulla situazione in Ucraina."Stiamo scollegando le principali banche russe dalla rete Swift. Abbiamo anche vietato le transazioni della banca centrale russa. Questo chiuderà il rubinetto alla guerra di Putin", ha spiegatoIntanto, in Italia, dove secondo una valutazione sono attesi 800-900 mila profughi, nella sua informativa alle Camere il Presidente del consiglioribadisce la solidarietà del paese all' Ucraina, attacca 'il disegno revanscista' di Putin e il ricatto nucleare e sottolinea la necessità di unaPerché di fronte