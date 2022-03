Ucraina, l'assedio continua: convoglio militare russo di oltre 60 km avanza verso Kiev

(Teleborsa) - È lungadalla base aerea di Antonov a nord di Pribyrsk, la. Segno che, nonostante i primi negoziati conclusi ieri nei quali, come ha riferito il, sarebbero stati trovati "alcuni punti in comune", l'assedio continua. Diversi funzionari hanno detto alla Cnn di essere preoccupati non solo per le dimensioni del convoglio, ma anche per l'aumento della violenza, delle vittime civili e delle uccisioni indiscriminate degli ultimi giorni. Russia e Ucraina prevedono ora un "secondo round" dei colloqui nei prossimi giorni.Nel frattempomentre il Paese si prepara ad un'altra giornata di bombardamenti da parte delle forze russe. L'esercito russo sta cercando di impadronirsi dell', strategico per la conquista della capitale, teatro di violenti scontri fin dall'inizio dell'invasione. Secondo quanto riporta il Guardian unadopo un attacco aereo sferrato la notte scorsa dalle forze russe. Il comando operativo ucraino conferma l'attacco di questa mattina da parte delle forze russe con un, seconda città dell'Ucraina. Lo riferisce la Bbc aggiungendo che secondo Kiev l'obiettivo era uccidere il governatore di Kharkiv e la squadra che con lui guida la difesa della città.Le forze ucraine hanno dichiarato di aver abbattutodurante gli attacchi aerei di ieri alle città di Vasylkiv e Brovary nell'area circostante Kiev. Vicino Kiev sarebbero inoltre stati abbattuti un missile cruise e un elicottero.Ilhaper aver "brutalmente" bombardato Kharkiv "una città pacifica, con aree residenziali pacifiche, senza strutture militari. "Uno stato che commette crimini di guerra contro i civili – ha dichiarato Zelensky in un videomessaggio – non può essere membro del. Questa è l'Ucraina. Questa è l'Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente. Distrutto economicamente. Per dimostrare che l'umanità può difendersi", ha aggiunto Zelensky, esortando la comunità internazionale a considerare il blocco completo dello spazio aereo per missili, aerei ed elicotteri russi. "Ci sarà sicuramente un tribunale per questo crimine. È una violazione – ha denunciato Zelensky – di tutte le convenzioni. La Russia ha effettuato 56 attacchi missilistici contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione cinque giorni fa e ha lanciato un totale di 113 missili da crociera". Anche l', ha denunciato al Consiglio di Sicurezza come la Russia stia commettendo crimini di guerra in Ucraina. "Sta attaccando ospedali, team di soccorso mobili e ambulanze - ha detto Kyslytsya –. Questa non è l'azione di uno stato con legittimi problemi di sicurezza. È l'azione di uno stato determinato a uccidere civili"."I cittadini e le entità dell'Ue coinvolti nella consegna di armi letali all'Ucraina saranno ritenuti responsabili per qualsiasi conseguenza di queste azioni", afferma in una nota il ministero degli Esteri russo, secondo cui coloro che hanno preso queste iniziative "non riescono a capire quanto siano pericolose le conseguenze".. "Provocheremo il collasso dell'economia russa – ha detto il ministro francese delle Finanze Bruno Le Maire, in un'intervista a France Info Radio – con sanzioni che porteranno sofferenza anche ai comuni cittadini russi".Ladi un "cambio drammatico per l'economia del Paese", e – fa sapere il– ha aumentato i tassi di interesse al 20% per "supportare l'attrattività dei depositi e proteggere i risparmi delle famiglie contro la svalutazione". Mentre la, ai titoli dei colossi dell'economia russa sprofondano:ha perso il 74%,il 51%,il 62,8%,il 42,3%,il 74%.Mentre, inil Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il, e con leriaprendo se necessario le centrali a carbone. Possibili, anche se allo stato non necessari, anche razionamenti di gas "in caso di emergenza". Il testo prevede anche un incremento di 16mila nuovi posti per accogliere rifugiati dall'Ucraina.