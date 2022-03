Unicredit chiude secondo programma buyback 2021, dividendo sale a 0,5380 euro

UniCredit

(Teleborsa) -rende noto che ieri, 28 febbraio 2022, si è concluso il programma di buyback annunciato in data 9 dicembre 2021 ed avviato in data 13 dicembre 2021, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2021 che ha approvato i programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 651.573.111 euro e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 110.000.000.In esecuzione del Secondo Programma di Buy-Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 48.536.221 azioni, pari al 2,18% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 651.573.103,92 euro.A seguito del completamento del Secondo Programma di Buy-Back 2021, il valore finale del dividendo per azione (DPS) per l'esercizio 2021 risulta pari a 0,5380 euro per ciascuna azione che si confronta con il dato provvisorio di 0,5352 euro anticipato al mercato lo scorso 15 febbraio 2022. L'ammontare complessivo dei dividendi che la banca propone all’Assemblea degli azionisti di distribuire è pari a 1.170.046.000 euro.