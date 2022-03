Vicenzaoro, IEG: al centro del dibattito le sfide del mondo orafo

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -chiama a raccolta istituzioni, thought leaders e key influencers di settore per cinque giorni di talk e convegni su evoluzione e prospettive del comparto orafo gioielliero. Succede a Vicenza dal 17 al 21 marzo 2022, durante il Salone Internazionale del Gioiello organizzato dache rappresenta la filiera internazionale.ed, guardando anche alle giovani generazioni e ai trend di acquisto, i temi caldi al centro del dibattito sul futuro del settore che animerà il Main Stage, il palco interattivo e interconnesso allestito nel cuore del quartiere fieristico di IEG, nella Hall 7. Uno spazio fisico di pensiero e di confronto unico sulle sfide future con autorevoli professionalità, per mettere a fuoco le prospettive di sviluppo e innovazione a beneficio delle eccellenze nazionali e internazionali dell’industry, acquisire conoscenze e competenze per aumentare la competitività sul mercato.Nella mattinata di, dopo l’apertura ufficiale di Vicenzaoro 2022, si entrerà nel vivo de “Lo scenario per il settore orafo: un quadro positivo con nuove incertezze da affrontare”, un’analisi dell’andamento del comparto italiano 2021 nel report presentato dal Club degli Orafi in collaborazione con la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo che fotografa il sentiment dei principali player grazie a una nuova indagine qualitativa che per la prima volta arricchisce l’analisi numerica.Dopo aver inaugurato la manifestazione con la sua General Assembly,sarà nuovamente protagonista, venerdì 18 marzo, con due Industry Event. “Emphasizing jewellery’s positive impact on society, as an integral part of its value proposition", sponsorizzato da Natural Diamond Council, si focalizzerà sui cambiamenti dei paradigmi di comunicazione e marketing alla luce della crescente importanza che i consumatori, specialmente i più giovani, accordano al valore sociale dei prodotti acquistati, oltre a quello monetario ed emotivo. Il secondo, “Innovation and technology in jewellery manufacturing, supporting creativity and driving sustainable impact”, supportato da Platinum Guild International, si concentrerà invece sull’utilizzo di nuove tecnologie di produzione come stampa 3D e saldatura a laser, capaci di liberare la creatività di artigiani e designer e favorire accessibilità e inclusione in un settore altamente tecnico e specializzato.