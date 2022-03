Wall Street alla deriva: focus su Ucraina, Biden e Federal Reserve

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York che peggiora la performance scossa dai timori legati al conflitto tra Russia e Ucraina, dopo il fallimento dei primi negoziati russi-ucraini. Il sentiment di risk off è confermato anche dagli acquisti sui titoli di stato USA, che portano i tassi decennali a scendere fino all'1,77%, dopo essere scivolato fino all'1,74%Nel frattempo, gli investitori proprio in merito agli sviluppi del conflitto in Ucraina attendono leche terrà il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, durante il quale discuterà anche delle sanzioni contro Mosca.L'attenzione degli operatori si concentra inoltre su un altro presidente, quello dellache testimonierà mercoledì e giovedì in Congresso, dove presenterà il consueto rapporto semestrale sulla politica monetaria: gli addetti ai lavori cercherannoTra gli indici statunitensi, il Dow Jones affonda con una discesa del 2,02%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 4.300 punti, ritracciando dell'1,69%. Variazioni negative per il(-1,45%); con analoga direzione, pesante l'(-1,57%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,88%),(-2,58%) e(-1,87%).del Dow Jones,(+2,91%),(+0,73%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,93%.In perdita, che scende del 4,30%.Tra i(+7,58%),(+6,54%),(+3,41%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,83 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,49%.Sensibili perdite per, in calo del 4,55%.