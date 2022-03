Agroalimentare, Corte dei conti: "Maggior numero di sanzioni ai settori vitivinicolo, oleario e lattiero caseario"

(Teleborsa) - L'ha raggiunto, per gli anni dal 2015 al 2020, gli obiettivi indicati dalcon un incremento progressivo dei controlli svolti e delle irregolarità riscontrate. IlÈ quanto emerge dalapprovato con Delibera n. 2/2022/G dallaNel rapporto la magistratura contabile ha esaminato il, quale organismo nazionale di salvaguardia della produzione agroalimentare e delle denominazioni di qualità (in particolare Dop e Igp), che svolge attività di contrasto alle frodi operando nell'ambito del Ministero per le politiche agricole.In relazione agli esiti finanziari delle sanzioni, la Corte ha sottolineato "la necessità di un'organizzazione più efficace nell'accertamento di quanto irrogato a titolo sanzionatorio e, soprattutto, di quanto riscosso e versato per ciascun esercizio, ai fini di un pieno riscontro degli esiti stessi delle attività". È emersa, a tal fine, "l'esigenza di rafforzare il coordinamento fra l'Ispettorato e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche avvalendosi delin corso di realizzazione".Quanto alla, la Corte ha rimarcato l'opportunità di maggiore tempestività nella procedura di riassegnazione, ai capitoli di spesa, dei proventi derivanti dalle sanzioni, onde evitare il formarsi di residui ingenti.