Ariston, nel 2021 utile balza a 136 milioni di euro. Dividendo di 14 centesimi

Ariston Holding

(Teleborsa) -, gruppo attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha chiuso il 2021 conpari a 1.987,3 milioni di euro, in crescita del 19,4% rispetto ai 1.664 milioni di euro registrati nel 2020. La performance è stata forte in tutte le divisioni e aree geografiche, sostenuta da una robusta domanda globale sia nel settore del riscaldamento che in quello dell'acqua calda. L'è stato pari a 203 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto al 2020, mentreha raggiunto quota 136 milioni di euro, in crescita del 41% rispetto al 2020."Questo periodo è stato caratterizzato da, che hanno messo sotto pressione le operations industriali e commerciali - ha commentatodi Ariston Group - in questo contesto, che non si prevede possa migliorare presto, il team di Ariston ha conseguito prestazioni eccezionali in tutte le aree geografiche e linee di business. Abbiamo fatto leva sulla nostra struttura globale e flessibile, e sulla nostra esperienza e capacità di adattamento nelle operations, nella supply chain e nella logistica per garantire continuità nel corso dell’anno, rimanendo sempre molto vicini ai nostri mercati e ai nostri clienti".Ilè stato pari a 88,3 milioni di euro, rispetto ai 191,3 milioni di euro del 2020. La diminuzione è stata causata da un’accelerazione degli acquisti nel Q4 al fine di supportare la continuità della supply chain nel 2022, dai costi relativi all'IPO e dallo spostamento di alcuni investimenti dal 2020 al 2021 a causa del Covid-19. L'passa da un indebitamento netto di 175,7 milioni di euro a 149,0 milioni di euro di cassa netta, grazie al free cash flow e all'aumento di capitale legato all'IPO.Il CdA della società, quotata da novembre 2021 su Euronext Milan, ha deliberato di proporre la distribuzione di un(pari a un pay-out del 34% sull'utile netto consolidato). Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento il 25 maggio 2022, con il 24 maggio 2022 come record date e stacco cedola il 23 maggio 2022.