Banche, Russia guarda alla Cina: CIPS alternativa a SWIFT?

(Teleborsa) -non ha alcuna intenzione di restare completamente sguarnita sul versante dei pagamenti con l'estero eguardando proprio aDopo l’estromissione dallo– il sistema globale di messaggistica per le banche – parte del pacchetto di sanzioni imposte dai Paesi Occidentali a seguito dell’invasione illegale dell’Ucraina - le banche russe si avvicinano alil sistema di pagamento sviluppato nel 2015 dalla Cina, utilizzato principalmente per regolare i crediti internazionali inche ha, ovviamente, un raggio di azione decisamente più ridotto rispetto aTradotto: CIPS ha ancora davanti a sé molta strada, prima di diventare competitor di peso ma è, certamente, in una fase di espansione. Secondo il quotidiano statale Jiefang Daily, il sistema cinese ha elaborato circaprima bisognerà fare i conti con la cautela delle istituzioni finanziarie cinesi nel fornire servizi finanziari alle società e ai privati russi per evitare di finire anch'esse nelIntanto, però, qualche indizio in questa direzione, arriva dall'analisi del responsabile della ricerca sul reddito fisso di Citic Securities, Ming Ming: "lo yuan digitale, attualmente in fase di sperimentazione e destinato principalmente all’uso al dettaglio domestico, potrebbe esseree questo sarebbe indipendente dal sistema Swift".Intanto,Nella proposta compaiono 7 banche russe, fra le quali non figurala finanziaria del colosso energetico che cura le transazioni collegate alle forniture di gas. Soluzione che consentirebbe di aggirare le criticità legate alle forniture di vari paesi europei fra cuiFra gli Istituti esclusi dal sistema internazionale dove transitano le informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri, ci sarebbe inveceuno dei maggiori istituti russi con filiali in tutto il mondo.