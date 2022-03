Dall'energia ai trasporti: la grande fuga delle multinazionali da Mosca

ENI

(Teleborsa) - E' scattata la grandedeldadestinata a costaredal punto di vista: dall’, dasono sempre di più leche, ahanno voltato lealla, per prendere le distanze e condannare l'invasione involuta daA fare da apripista nelle scorse ore, il gigante petrolifero britannicoche ha deciso di cedere la sua partecipazione delin, la compagnia petrolifera diSulla stessa linea, ancheche abbandonerà leprincipale attore energetico controllato in larga parte da Mosca. Tra i progetti che verranno abbandonati da Shell c’è il Sakhalin 2, nell’isola omonima sulla costa orientale russa, in cui partecipa alche deploriamo, a seguito di un atto insensato di aggressione militare che minaccia lacosì l’amministratore delegatospiega la scelta in una nota.Si sfila anche. "Per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria connel gasdotto Blue Stream (che collega la Russia alla Turchia),Lo ha reso noto un portavoce del gruppo, precisando anche che "l'attuale presenza di Eni in Russia è marginale. Le joint venture in essere con Rosneft, legate a licenze esplorative nell'area artica, sono già congelate da anni, anche per lePrende le distanze da Mosca,che ha comunicato la decisione di sospendere la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia. In una nota la società di Cupertino annuncia che rimuoveràPrevede di disinvestire dalle proprie attività inanche la norvegese(controllata da Oslo).Un elenco, già lungo e economicamente sostanzioso, che è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Del resto, il ministro francese dell’Economia,lo ha detto a chiare lettere: ormai c'èper le compagnie occidentali nel collaborare con personalità ed enti vicine o riconducibili al Cremlino