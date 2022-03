Eventi e scadenze del 2 marzo 2022

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Evento online "Contanti addio, il futuro digitale dei pagamenti". Interviene il Vice Direttore Generale Piero CipolloneOPEC - 26° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaFed - Beige Book10.30 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Seminario online - Il Seminario online “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita” è organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partecipa anche Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi16.00 - Fed - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Esame del progetto di bilancio 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo