Farmaè entra nel mondo del Pet

Farmaè

(Teleborsa) -amplia la propria offerta ed entra nel mondo Pet. I nuovi prodotti dedicati al mondo del Pet - una gamma per la cura e il benessere degli animali - si aggiungono all’offerta sui portali www.farmae.it e www.amicafarmacia.com sommandosi all’ampia offerta dedicata a healthcare, beauty e wellness di oltre 55.000 prodotti.L'ingresso nel mercato Pet - si legge in una nota della piattaforma integrata leader in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness - rientra in una più ampiache nel 2021 ha registrato ricavi pro-forma - per effetto dell'aggregazione di Farmaè e AmicaFamacia - pari a 108,5 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto ai ricavi pro-forma del 2020 pari a 93 milioni di euro.(+18% sul 2020), il numero totale dei visitatori sulle piattaforme online pari a 43 milioni e 645 mila (+47%), per 8 milioni e 513 mila prodotti venduti (+14%), con un aumento del Retail di Farmaè dell'83% per un totale di 4,4 milioni di euro rispetto ai 2,4 milioni di euro del 2020.