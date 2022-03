Forte calo di Tokyo e del resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A picco la borsa diche scivola insieme alle altre piazze asiatiche dopo la pesante contrazione degli indici azionari americani su cui pesano i rialzi dei prezzi del petrolio, volato ai massimi in 7 anni, sulle incertezze per l'evoluzione del conflitto in Ucraina.L'indice giapponeseaccusa un ribasso dell'1,68%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dell'1,10%.Negativo(-1,23%); guadagni frazionali per(+0,29%).Pessimo il mercato di(-1,67%); poco sopra la parità(+0,28%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,15%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,14%, mentre il rendimento per ilè pari 2,83%.